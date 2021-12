Leuchtdrähte an der Fassade des Computermuseums

Innen ist das Heinz-Nixdorf-Museumsforum ein Leuchtturm der Wissenschaft. Mit Museen und Experten in aller Welt ist es gut verdrahtet. Bis zum 9. Januar sorgt eine Installation mit Leuchtdrähten dafür, dass auch die Fassade an der Fürstenallee aus Paderborns grauer Gebäudemasse herausragt.

Kunstwerk von Franz John zum 25. Geburtstag des HNF in Paderborn täglich von 16 Uhr an zu sehen

„11001 – End of Medium“ heißt das Kunstwerk von Franz John. Rote und blaue Leuchtdrähte lassen die Zahl 25 in binärer Form erstrahlen. Rot entspricht der 0, Blau der 1. Warum 25? Weil das Paderborner Computermuseum in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feierte und aus diesem Anlass in neuen Ausstellungen über die eigene Geschichte („Best of HNF“) und die Grundlagen der Informatik („Papierflieger und Gummitwist“) informiert. Die Lichtinstallation, die täglich von 16 Uhr nachmittags bis 9 Uhr morgens zu sehen ist, bildet eine Art Abschluss der Feierlichkeiten.