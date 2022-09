Leuchtende Vorbilder für Engagement und Teamgeist

Lauter glückliche Gewinnerinnen und Gewinner: Die Volksbank Herford-Mindener Land hat am Mittwochabend in Bad Oeynhausen die „Sterne des Sports“ an besonders engagierte Vereine aus den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford vergeben. Der Preis für die lässigste Siegerpose geht dabei eindeutig an den sechsjährigen Anton Radau von der Kanu-Schulsportgruppe Spenge, der liegend einen der Bronze-Sterne präsentiert.

Foto: Sonja Töbing