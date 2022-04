Leuchtendes Rosa zum Osterfest

Entlang der knapp einen Kilometer langen Straße stehen auf beiden Seiten rund 240 Kirschbäume. In ihrem Herkunftsland Japan stehen die Blüten mit ihrem zurückhaltenden Duft für Reinheit und Bescheidenheit, erstrebenswerte Tugenden im fernöstlichen Kaiserreich. Die rosa leuchtende Allee ist einmalig in Bielefeld und inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel sowie beliebter „Hauptdarsteller“ oder Hintergrund in verschiedenen sozialen Medien. Am Ostersonntag trafen sich am Abend dort Dutzende Hobbyfotografen. Es gibt japanische Zierkirschen in Bielefeld auch in Parks und Grünanlagen, meist jedoch als Solisten. Die Zierkirsche stammt aus der Familie der Rosengewächse und trägt, auch wenn es der Name vermuten lässt, keine Kirschen als Früchte.

