Leuchtturm der Pflege-Ausbildung

Bildungscampus Gesundheit der KHWE in Brakel seiner Bestimmung übergeben

Brakel

Die Katholische Hospitalvereinigung Weser Egge hat den erweitertem Bildungscampus Gesundheit seiner Bestimmung übergeben. Vor 50 Jahren hatte die Ausbildung im Gesundheitsbereich in der Brakeler Landwirtschaftsschule begonnen. Die neuen Räume bezeichnete Christoph Pottmeier, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, als „Leuchtturm der Ausbildung in der Pflege in Brakel und im Kreis Höxter.“

Von Frank Spiegel