Leuchtturmprojekt für Bielefeld

Bielefeld

Alle reden von der Energiewende. In Bielefeld geschieht sie jetzt. Mit einem neuen Wärmekonzept setzen die Bielefelder Stadtwerke und die Sennestadt GmbH Zeichen für kohlendioxidfreies Wohnen und gegen fossile Brennstoffe. Die Klimaschutzsiedlung auf dem ehemaligen Schillinggelände mit 88 Wohneinheiten in Sennestadt wird künftig über so genannte Kalte Nahwärme versorgt.

Von Kerstin Sewöster