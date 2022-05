Landesgartenschau-Baustopp in Höxter ist vom Tisch

Höxter

Nach dem Erörterungstermin vor dem Verwaltungsgericht in Minden am Montag zieht „Grün statt Grau“ den Antrag auf Baustopp der Landesgartenschau auf Anraten des Vorsitzenden Richters zurück. Trotzdem könnte es am Mittwoch, 1. Juni, einen weiteren Termin vor dem Verwaltungsgericht geben.

Von Jürgen Drüke