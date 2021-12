LGS in Bad Gandersheim läuft parallel zu Höxter

Höxter/Bad Gandersheim

Mit dem Beschluss des Stadtrates in Bad Gandersheim von Montagabend steht fest: Die Landesgartenschau in Höxters niedersächsischer Nachbarschaft wird auf das Jahr 2023 verschoben. Damit wird eine LGS im selben Jahr wie in Höxter und in nur 60 Kilometern Entfernung ausgerichtet. Neuer Veranstaltungszeitraum ist der 14. April bis 15. Oktober 2023.

Von Dennis Pape