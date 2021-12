LGS-Song feiert Radio Premiere

Der offizielle Song zur Landesgartenschau 2023 in Höxter feiert Radio-Premiere: Am Donnerstag, 30. Dezember, wird er erstmals im Programm von Radio Hochstift gespielt. Das Lied „Höxter ist unser Ding“ von Martin Tilgner (links) und Sebastian Hegener ist zuvor in den Paderborner Lava-Studios aufgenommen.

Martin Tilgner und Sebastian Hegener hatten mit „Höxter ist unser Ding“ im Herbst den großen Song-Contest am Weserufer gewonnen. Inzwischen wurde der Titel in Paderborn im Studio produziert. An diesem Donnerstag ist diese Aufnahme beim Lokalsender Radio Hochstift erstmals zu hören – ein musikalisches Feuerwerk vor Silvester wird erwartet. Im Anschluss ist der LGS-Song auch sofort bei YouTube abrufbar. In den nächsten Tagen wird er dann auch bei vielen anderen Musik-Streaming-Dienstleistern verfügbar sein. Die Landesgarten-Schau hat ihren musikalischen Botschafter.

MEHR ZUM THEMA

Studio-Version

„Die Studio-Version ist viel rockiger geworden“, sagt Hobby-Pianist Martin Tilgner. Er hatte den Gartenschau-Song ursprünglich mit Sängerin Ute Happe aus Brakel zusammen geschrieben. Die erwartete ein Baby. Und weil der Wettbewerb kurz vor dem Geburtstermin stattfand, fiel Ute Happe aus. Glücklicherweise konnte Vollblut-Musiker Sebastian Hegener aus Höxter einspringen. Der 34-Jährige ist Casting-erprobt, war schon bei Shows wie „The Voice“ und „Rising Star“ dabei und punktet nicht nur mit seiner eindringlichen Stimme.

In einer Woche

Binnen einer Woche hatten Hegener und Tilgner unter Mitarbeit von Michaela Winkelhahn den Song noch einmal überarbeitet. Fleißarbeit war auf der Zielgeraden angesagt. Mit dieser Version holte das Duo den ersten Platz beim Song Contest mit immerhin zehn Finalisten (wir berichteten) – darunter auch Joshua Tappe, der ja durch die Fernseh-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden ist.

Sehr gutes Gefühl

Martin Tilgner hatte aber trotz der starken Konkurrenz bereits vorher ein sehr gutes Gefühl: „Das ist eine Melodie, die geht sofort ins Ohr, die bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“, sagt der 58-Jährige. „Höxter ist unser Ding“ ist eben ein Ohrwurm, der jetzt zur offiziellen Gartenschau-Hymne geworden ist.

Zur Belohnung für den Sieg beim Song-Contest gab es einen Termin in einem Aufnahmestudio in den Paderborner Lava Studios. Und was dabei herausgekommen ist, das wird am 30. Dezember im Programm von Radio Hochstift zu hören sein. Zukünftig wird der Song bei Veranstaltungen und im Marketing der Landesgartenschau-Gesellschaft vielfältig eingesetzt. Aus dem Song soll schließlich ein Hit werden. Die Vorfreude auf die Radio-Premiere ist entsprechend groß.