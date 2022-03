Liberale bestätigen Vorstandsteam

„Never change a winning team“, so erklärte es die Kreisvorsitzende Marion Ewers in ihrem Rechenschaftsbericht bei der jüngsten Versammlung.

Sie erklärte: „In den letzten zwei gemeinsamen Jahren haben wir viele Veranstaltungen und Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht, unsere Zusammenarbeit war immer von einem freundschaftlichen Miteinander geprägt. Niemand musste zum Jagen getragen werden, jeder hat selbstständig und hervorragend seine Aufgaben sowohl in seinem Ortsverband als auch im Kreisvorstand erfüllt, neue Ideen eingebracht und Themen für die Arbeit des Kreisverbandes mitentwickelt, aufgegriffen und umgesetzt. Wir sind zusammengewachsen, haben uns zu einem Geflecht entwickelt, das ineinandergreift und sich perfekt ergänzt, warum dieses Geflecht verändern?“

Die Tatsache, dass sie immer zusammen gestanden hätten sei für sie der Hauptgrund, warum der Vorstand sich in nahezu unveränderter Form zur Wiederwahl gestellt habe und weitere zwei Jahre zusammenarbeiten wolle.

Damit bleibt Marion Ewers Kreisvorsitzende, Jörg Köhler aus Beverungen und Jan-Gerrit Möltgen aus Borgentreich sind weiterhin stellvertretende Kreisvorsitzende, Schatzmeister bleibt Markus Bömelburg aus Brenkhausen, ebenso wird Jocelyne Lambert weiter als Schriftführerin fungieren.

Als Besitzer wurden gewählt Martin Hillebrand für Höxter, Gerda Scheips für Nieheim, Gerd Siegmund für Steinheim, Dr. Thomas Fiege für Brakel, Thomas Schaller für Willebadessen, Lothar Watermeyer für Borgentreich, Hermann Josef Koch für Bad Driburg, Volkmar Lüthke für Beverungen, Klaus-Dieter Fischer für Warburg, und Nele Köhler gehört als Julivorsitzende dem Vorstand an.

Ebenso wurden an diesem Wahlabend Delegierte für Bezirks- und Landesparteitag gewählt und ein Antrag formuliert, der bis auf Bundesebene eingebracht werden soll und besonders weibliche Pflegekräfte, die in Teilzeit arbeiten und vielfach der Steuerklasse V unterliegen steuerlich entlasten und so die Arbeit in der Pflege lohnenswerter und attraktiver machen soll.

Als Gäste berichteten MdB Frank Schäffler aus dem Bundestag, MdL Martina Hannen aus dem Landtag Düsseldorf, Jan-Maik Schlifter, Kreisvorsitzender aus Bielefeld, aus dem Regionalrat und Carsten Möller als Kreisvorsitzender aus Lippe.

Die Liberalen starten in den Landtagswahlkampf mit ihren Kandidaten Friedrich-Wilhelm Hörr aus Nieheim. Das auf den Kreis Höxter zugeschnittene Wahlprogramm wird in Kürze vorgestellt, Themenschwerpunkte werden laut einer Pressemitteilung der Liberalen Bildung, Wirtschaft und Landwirtschaft, aber auch Klima- und Energiepolitik sei.