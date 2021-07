Libori-Galerie: kein Lebensmittler geplant

Paderborn

Die Libori-Galerie in Paderborn hat ein neues Centermanagement: Das Unternehmen IPH mit Sitz in München – nach eigenen Angaben Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister – will die Mall weiter vor­an bringen. Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes sei aber nicht geplant, widerspricht Geschäftsführer Marcus Eggers anderslautenden Berichten.

Von Ingo Schmitz