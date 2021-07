Libori light ist eröffnet

Schon am Samstagmittag waren der Pottmarkt im Paderquellgebiet und die Kirmes auf dem Maspernplatz eröffnet, während auf dem Franz-Stock-Platz die Kulturfreunde auf ihre Kosten kamen.

Im Hohen Dom zu Paderborn hatten sich am Samstagnachmittag 330 Gäste versammelt, um den kirchlichen Auftakt mit der Schreinerhebung und dem traditionellen dreifachen Liboritusch mitzuerleben. Ein Erlebnis mit Gänsehautfaktor!

Peter Dornseifer packt die Reliquien in den Goldenen Schrein. Foto: Jörn Hannemann.

Zelebriert wurde die Pontifikalvesper am Samstag von Erzbischof Hans-Josef Becker. Auf eine offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Dreier wird in diesem Jahr verzichtet. Am Bierbrunnen im Garten der Dommusik steigt am Abend die erste Libori-Party seit zwei Jahren.

Der Bischof von Le Mans hat eine Videobotschaft überbracht. Er bedauert es sehr, dass er pandemiebedingt nicht an den Feiern teilnehmen kann. In diesem Jahr finden erneut die Feierlichkeiten ohne Vertreter der Weltkirche statt.