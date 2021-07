Libori light lockt mit neuen Attraktionen

Das Fahrgeschäft Jetlag ist erstmals in Paderborn zu sehen. Die Neuheit bietet in zwölf Gondeln 24 Piloten Platz, die unabhängig voneinander in einem 130-Grad-Winkel umherschleudern. "Dabei werden Geschwindigkeiten von bis 100 Stundenkilometern erreicht", sagt Junior-Chef Louis Weber.

Foto: Jörn Hannemann