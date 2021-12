„Die Coronazeit ist auch für Musiker und vor allem Chöre eine sehr schwierige Zeit“, weiß Volker Schrewe. Umso glücklicher ist der Dirigent und Vorsitzende des Männergesangsvereins „Liedertafel“ Werther, für diesen Sonntag wieder zu einem Konzert einladen zu können: „Licht der Weihnacht strahlt zu dir!“, Beginn ist um 17 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche.

MGV „Liedertafel“ lädt für Sonntag, 19. Dezember, zum Konzert in die St.-Jacobi-Kirche Werther ein

Das adventliche Konzert mit Chor und Solisten beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche in Werther.

„Trotz aller Widrigkeiten sehen die Sänger der ‚Liedertafel‘ durch die sich langsam abzeichnenden Erfolge der Impfkampagne ein Licht am Ende des Tunnels“, sagt Schrewe. „Sie haben ‚geimpft, genesen, getestet‘ im kleinen Kreis im Haus Werther wieder geprobt und möchten nun eine stimmungsvolle Stunde mit Gesang und Musik bereiten.“

Dazu haben sie namhafte Solisten eingeladen: Mezzosopranistin Jeanette Giese, deren Sohn Christian Nungesser, der an der Musikhochschule Lübeck Gesang studiert, und den Organisten Ivo Kanz – seit seinem zehnten Lebensjahr Organist an St. Thomas Morus in Sennestadt und viele Jahre Pianist des Vokalquartett „Drops“ von Volker Schrewe.

Karten am besten im Vorverkauf erhältlich

Das Konzert steht unter Leitung von Volker Schrewe, der auch als Sänger zu hören sein wird. Der auf den Plakaten angekündigte Frauenchor und der Trompetensolist mussten ihre Mitwirkung coronabedingt absagen. Die Besucher dürfen sich aber auf Adventslieder wie „Macht hoch, die Tür“ oder „Tochter Zion“ freuen, ebenso auf eingängige Melodien wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Winter Wonderland“.

Für den Konzertbesuch gilt die 3G-Regelung, bitte Nachweis und Personalausweis bereithalten! Karten gibt es für zehn Euro in der Buchhandlung „Lesezeichen“ und in der Adler-Apotheke, außerdem unter Telefon 05203/4896 oder per E-Mail: info@liedertafel.de.