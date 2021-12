Licht, Kunst, Advent

Licht lockt auch Menschen in eine Kirche, die dort schon lange nicht mehr waren. Das zeigt das Projekt „Lichtwelt“ in der Herz-Jesu-Kirche am Westerntor. „Bei der Premiere im vergangenen Jahr hatten wir einen mega Zulauf“, erinnert sich Roland Schmitz vom Pastoralteam.

Bis zum 9. Januar 2022 wird im Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West an den Erfolg angeknüpft. Die Herz-Jesu-Kirche wird von 17 bis 20 Uhr von innen und außen angestrahlt, hinzu kommen Konzerte, Lesungen und Gottesdienste im Kerzenschein wie der an diesem Samstag um 18.30 Uhr. Dabei wird Pastor Schmitz die Kunstwerke vorstellen, die zum Themenjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ von der Bielefelder Künstlergruppe K14 in der Kirche platziert wurden. Passend dazu wird Schmitz über das Verhältnis zwischen Juden- und Christentum sprechen. Anschließend spielt die Jugendmusikschule im Freien Blasmusik zum Advent.