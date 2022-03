Lichtblendung als Unfallursache?

Bielefeld

Eine junge Bielefelderin (22) hat am Sonntag in Brackwede drei Autos beschädigt. Ihr eigener Wagen überschlug sich und kam auf dem Autodach liegend zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, durch ein Licht geblendet worden zu sein. Diese Lichtblendung soll aber nicht von einem anderen Auto stammen.