Lichtenauer Bürgerstiftung spendet

Lichtenau

Mit Spenden hat jetzt die Bürger- und Energiestiftung Lichtenau den Kreisbücherbus und den Verein Sterntaler unterstützt. Der Bücherbus versorgt die Stadt Lichtenau regelmäßig mit Lese-, Lehr- und Unterhaltungsmedien und ist damit ein guter Ersatz für eine fehlende Stadtbibliothek. Dass die Nachfrage in der Stadt hoch ist, zeigen die Anfahrtspunkte: in jedem Ort der Stadt Lichtenau wird gehalten, manchmal sogar an mehreren Stellen, um der Nachfrage gerecht zu werden.