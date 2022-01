Lichtenauer Ortsdurchfahrt monatelang gesperrt

Bewohner Lichtenaus und Pendler zwischen dem Raum Warburg und Paderborn müssen sich vom Frühjahr bis in den Herbst dieses Jahres auf Verkehrsbehinderungen in der Lichtenauer Ortsdurchfahrt einstellen. Voraussichtlich länger als ein Vierteljahr muss die Bundesstraße 68 wegen Bauarbeiten sogar voll gesperrt werden.

In der Vorlage für den Bauausschuss, der am kommenden Mittwoch, 2. Februar, 19 Uhr im Technologiezentrum tagt, erläutert die Stadtverwaltung, dass der Landesbetrieb Straßen NRW eine Fahrbahnsanierung plant. Besonders die Brücke über die Sauer etwa in Höhe der Freien Christengemeinde müsse einschließlich einer Stützmauer umfangreich saniert werden. Von März oder April an, so die Planung des Landesbetriebs, solle daher die Bundesstraße 68 ab der Kreuzung „Husener Straße“ voll gesperrt werden.