Lichter und Briefe erinnern

Büren-Wewelsburg

Der Verein „Gedenktag 2. April in Wewelsburg“ hat am internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal am ehemaligen Appellplatzes des KZ Niederhagen während einer Feierstunde einen Kranz niedergelegt. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die überlebenden des Konzen­trationslagers Auschwitz.

Von Hans Büttner