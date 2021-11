Lidl erläutert seine Neubaupläne

Warburg

Der Lebensmittel-Discounter Lidl will an seinem Standort am Paderborner Tor in Warburg neu bauen, sich deutlich vergrößern und dazu auch zwei angrenzende Grundstücke erwerben. Die Pläne haben zuletzt zu deutlichem Unmut in der Nachbarschaft und zu Kritik an der Kommunalpolitik geführt. Daher stand das Thema am Dienstag im Bauausschuss erneut auf der Tagesordnung – obwohl es diesmal gar nichts zu entscheiden gab.

Von Jürgen Vahle