Lidl eröffnet Neubau Ende Mai

Noch wird eifrig auf der Baustelle an der Spenger Straße 8 gewerkelt: Bereits Ende Mai soll der neue Lidl in Bruchmühlen dann aber eröffnen.

Discounter in Bruchmühlen setzt auf ökologische Bauweise – Photovoltaik auf dem Dach speist E-Auto-Ladesäulen

Mit der großen Glasfront unterscheidet sich der neue Lidl in Bruchmühlen extrem vom alten Bau, der im August abgerissen wurde.

Schon seit 2000 ist der Discounter kurz hinterm zentralen Kreisel ansässig. „Die bestehende Filiale wurde am 9. August vergangenen Jahres geschlossen. Der Spatenstich für die neue Filiale fand bereits kurz darauf am 23. August statt“, informiert Bodo Konway, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Westerkappeln auf Anfrage. Für den Neubau wurde das Grundstück um 1300 Quadratmeter erweitert. Lidl entwickele sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich weiter. „Auch in Melle-Bruchmühlen wollen wir unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte bieten“, ergänzt er.