Lidl plant Neubau in Warburg

Warburg

Der Discounter Lidl will in Warburg sein bestehendes Verkaufsgebäude am Paderborner Tor abreißen und es anschließend etwa ein Drittel größer neu errichten lassen. Von bislang 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche soll es hoch auf 1500 Quadratmeter gehen. Die entsprechenden Pläne werden am Dienstag im Warburger Bauausschuss erstmals behandelt.

Von Jürgen Vahle