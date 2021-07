Liebe spät entdeckt

Schloß Holte-Stukenbrock

Eine Sommerhochzeit in freier Natur – diesen Traum haben sich Marion Welschof-Elsner und Karsten Elsner am Donnerstag erfüllt. In historischer Kulisse des Fockelhofes am Mittweg haben sich beide das standesamtliche Eheversprechen gegeben.

Von Uschi Mickley