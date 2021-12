»Liebe zur Natur entfalten«

Der Unterricht für die Klassen 3 a und 3 b an der Grundschule Amshausen findet am Freitag in der Natur statt. Auf einer ehemals von Fichten bestandenen Lichtung im Naturschutzgebiet Egge am Bußberg herrscht reges Treiben. Unter Anleitung von Revierförster Johannes-Otto Lübke und Koordinatorin Annette Uhr vom Landesbetrieb Wald und Holz pflanzen die Schülerinnen und Schüler kleine Bäumchen in den Waldboden.

