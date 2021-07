Liebevolle Symbiose aus Wort und Ton

Wenn Musik und Dichtung „in Liebe“ verbunden sind, schaffen sie zumeist ein bemerkenswert-eindringliches Konzerterlebnis. Dieses sollte eigentlich am Valentinstag innerhalb der 58. Haller-Bach-Tage erklingen, doch Corona verhinderte im Februar diesen Hörgenuss. Er wurde nun nachgeholt und bot 90 Zuhörern in der St. Johanniskirche einen besinnlich-festlichen Streifzug durch Literatur und Musik.

Im Zentrum Liebeslyrik und Musikwerke, die oft bei Hochzeiten gespielt werden. In dem einstündigen Konzert mit dem klangvollen Namen „In Liebe“ gelang es Almut Hage mit klug ausgewählten Texten, die Zuhörer zu verführen, sie in Stimmung zu versetzen, mal „himmelhoch jauchzend“, mal „zu Tode betrübt“ und bisweilen auch erheiternd und mit einem Augenzwinkern. Die Liebe in all ihren Facetten.