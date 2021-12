Lieblingsstücke in neuem Glanz

Schumacher gibt es viele – zumindest die, die so heißen wie der ehemalige Formel-1-Weltmeister oder Höxters Kreisdirektor. Wer dagegen in der Region noch einen „echten“ Schuhmacher sucht, muss schon etwas genauer hinschauen und wird in Dringenberg fündig: Uwe Kurze – bekannt als „Der Lederer“ – übt das mittlerweile äußerst seltene Handwerk aus – und hat dem WB für die Adventsserie seine Tür zur Werkstatt geöffnet.

Beim ersten Blick in die urige Werkstatt kommt einem ein Hauch Meister-Eder-Atmosphäre entgegen: Alte Maschinen versprühen einen nostalgischen Charme. Bodenständig. Ehrlich. Echt. Eben Handwerk in reinster Form. Uwe Kurze bietet einen vielfältigen Service rund um das Material Leder an – sein Hauptgeschäftsfeld ist aber die Schuhreparatur, wie er betont: „Viele meiner Kunden bringen ihre in die Tage gekommenen Lieblingsschuhe zu mir, weil sie wirklich an ihnen hängen. Aktuell habe ich beispielsweise ein Paar Stiefel von einem Mann aus Steinheim, der seinen Schuhen sogar Namen gegeben hat“, erzählt Uwe Kurze und muss selbst herzhaft lachen: „Ich dachte bislang, dass es so etwas nur bei Autos gibt.“