Der junge Schlagersänger, der auch schon bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD aufgetreten ist, will die vier Lieder vor dem Vergessen bewahren und hat sie jetzt auf einer CD eingesungen. Der Tonträger ist in er Bäckerei Seidensticker in Vinsebeck erhältlich. Von den 500 produzierten sind schon 150 verkauft. „Eigene Weihnachtslieder in der Gemeinde zu haben ist ein historisches Gut, welches, meiner Meinung nach, nicht in Vergessenheit geraten darf. Als Vinsebecker Junge war es für mich persönlich eine Herzensangelegenheit dieses Projekt in die Hand zu nehmen und es zu verwirklichen.“

