Lieferdienste nehmen Fahrt auf

Online-Supermärkte, die den Wocheneinkauf oder auch nur ein paar Snacks und Getränke ihren Kunden nach Hause liefern, sind zusehends auf dem Vormarsch – auch in OWL. Mit Picnic steht nun der nächste Anbieter in den Startlöchern.

Online-Supermarkt Picnic startet OWL-Expansion in Bielefeld – Oetker will mit Flaschenpost weiter wachsen

Das niederländische Unternehmen, an desen Deutschland-Geschäft die Edeka-Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr mit 35 Prozent beteiligt ist, nimmt Mitte nächster Woche den Betrieb in Bielefeld auf. Weitere Städte in OWL – allen voran Paderborn – sollen folgen. Damit tritt Picnic auch in Konkurrenz zur Oetker-Tochter Flaschenpost.