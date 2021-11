Liegehalle bekommt neues Gesicht

So sieht die Liegehalle im Kurpark, südlich vom Theater im Park, aktuell aus. Der Betriebsausschuss Staatsbad hat nun eine Aufwertung beschlossen. Im Gebäudebereich links soll eine Toilettenanlage entstehen, in der Mitte ein mit einer Glas-Falttür versehener Bereich, der mit Liegen ausgestattet wird. Der rechte Gebäudeteil soll weiter als Lagerfläche vom Staatsbad genutzt werden, mit der Option dies in Zukunft zu ändern.

Foto: Claus Brand