Liegen sind schon wieder weg

Stadt Höxter lässt neue Außenmöblierung an der Sandbache nach Pressekonferenz abbauen

Lüchtringen

Die Landschaftsliegen, die an der Sandbache in Lüchtringen aufgestellt worden sind, hat die Stadt Höxter offensichtlich bereits am Wochenende wieder abbauen lassen. Die Stadt sagt, sie seien für einen Pressetermin aufgebaut worden.

Von Marius Thöne