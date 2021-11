Peter Liese: „Harte Maßnahmen gegen Ungeimpfte – sofort“

„2G ist der Schlüssel, und 2G hätte schon im Sommer eingeführt werden müssen, das wäre klug gewesen.“ Dr. Peter Liese spricht offen über die Versäumnisse von Politik und Behörden. Der CDU-Europaabgeordnete aus Meschede (Kreis Soest), der in Brüssel die Kreise Paderborn und Höxter vertritt, hat am Montag eine Zwischenbilanz gezogen.

Sein Fazit klingt ernüchternd: „Wir befinden uns in einer dramatischen Situation. Auch in Nordrhein-Westfalen erreichen wir in den Krankenhäusern das Limit.“ Patienten aus Bayern würden nicht mehr in Kliniken nach NRW geflogen. Generell müsse man davon ausgehen, dass noch mehr Erkrankte auf die Intensivstationen kommen. „Und die liegen dort dann sechs, sieben Wochen – oder sterben vorher“, so Liese.