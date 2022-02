Linden erhalten Kronenpflege

Bäume in Dalhausen bleiben stehen

Beverungen-Dalhausen

Drittes Kapitel in Sachen Dalhauser Linden in der Straße „Zum Eichhagen“: Fünf der sechs Linden werden nach Abstimmung mit dem Bezirksausschuss einer Kronenpflege unterzogen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Hierbei werden abgestorbenen Äste entfernt und alle notwendigen Schnitte an der Krone durchgeführt, die zur weiteren baumtypischen Entwicklung einer Baumkrone erforderlich sind.