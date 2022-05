Lindner und Merz in Paderborn

Paderborn

Soviel bundespolitische Prominenz hat es schon lange nicht mehr in Paderborn gegeben: FDP-Parteichef Christian Lindner und CDU-Parteichef Friedrich Merz geben sich an diesem Mittwoch in der Domstadt die Klinke in die Hand. Bei öffentlichen Veranstaltungen auf dem Rathaus- und dem Domplatz wollen sie die heimischen Landtagskandidaten unterstützen.

Von Dietmar Kemper und Ingo Schmitz