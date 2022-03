Linke setzen sich in Paderborn für Hesse-Wald ein

Gemeinsam mit Diplom- Forstwirt Josef Glawion nahm die Fraktion das Wäldchen jetzt unter die Lupe. „Das Wäldchen war einmal Teil der Paderauen und ein wertvolles ökologisches Gebiet. Durch die Bebauung der letzten Jahrzehnte ist hier nur noch ein Rest geblieben. Trotzdem stellen die Bäume, überwiegend Esche und Ahorn, mit einem Alter von 70 bis 80 Jahren, einen wertvollen Baumbestand dar. Eigentlich müsste die Verwaltung über eine ökologische Aufwertung nachdenken“, sagt Glawion.

Der Bauausschuss hatte im vergangenen Jahr die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Die Überplanung des Waldgebiets wurde von der Verwaltung zwar als kritisch bewertet, aber zugunsten der Erweiterungspläne von Hesse in Kauf genommen. Protest kam von den Paderborner Umweltverbänden. Schwarz-Grün, so die Linksfraktion, habe sich davon nicht beeinflussen lassen.

„Es ist völlig inakzeptabel, das in diesen Zeiten noch ernsthaft darüber nachgedacht wird, einen Wald für ein Parkhaus zu roden. Direkt neben dem Grundstück von Hesse hat die Firma Comprion einen großen Parkplatz, der tagsüber nicht ausgelastet ist. Was liegt näher, als dass beide Unternehmen sich verständigen und das Parkhaus auf dieser Fläche bauen?“, fragt Reinhard Borgmeier, Fraktionsvorsitzender der Linken im Rat. Die Stadt hält hier den entscheidenden Schlüssel in der Hand. Das Waldgrundstück ist in städtischem Besitz.

„Wenn man sich das Gebiet nördlich vom Heinz-Nixdorf-Ring, beginnend bei Diebold-Wincor bis zur Neuhäuser Straße, anschaut, muss man fassungslos feststellen, dass riesige Flächen ausschließlich als Parkraum genutzt werden. Gleichzeitig wird in Paderborn ständig ein Mangel an Gewerbeflächen beklagt. Das ist nicht nur Flächenverschwendung sondern total 80er-Jahre“, empört sich Borgmeier.