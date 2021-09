Linke will Pfandringe an Müllbehältern

Solche Pfandringe wünscht die Linke auch in Herford.

Fischer hatte in den Abfallbehältern im Bahnhof nach Pfandflaschen gesucht. Dies ist laut Hausordnung verboten. Die Bahn argumentiert unter anderem damit, dass sich die Flaschensammler an scharfen Gegenständen, die sich in den Mülleimern befinden können, verletzten könnten.