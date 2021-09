Linkspartei-Bundestagskandidat wollte „der AfD den Tag versauen“

Spontanversammlung in der Nähe von Wahlkampfstand in der Bünder Fußgängerzone

Bünde

Für Aufsehen in der Bünder Innenstadt und im Internet hat am vergangenen Freitag eine spontane Aktion des Linkspartei-Bundestagskandidaten Jan Lieberum gesorgt. In der Nähe eine Wahlkampfstandes der AfD vor dem Einkaufszentrum „Die Alte Ort“ in der Fußgängerzone zückte er einen Zettel mit der Aufschrift „Faschisten raus aus dem Bundestag“.

Von Daniel Salmon