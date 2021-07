Lioba Albus teilt im Kulturimbiss aus

Paderborn

Sie brachte ihr Publikum mit ihren Worten und Witzen nicht weniger ins Schwitzen als die strahlende Sonne über dem Kulturgarten am Dom: Kabarettistin Lioba Albus trat am Sonntag gleich zweimal im Kulturimbiss auf. Und das war auch gut so, denn die begehrten Karten des Kulturbüros OWL waren schnell vergriffen.

Von Nicole von Prondzinski