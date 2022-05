Lions-Benefizkonzert in Höxter

Das 29. Benefizkonzert des Lions-Clubs Höxter-Corvey zugunsten der Musikschule Höxter steht unter dem Motto „Gemeinsam Miteinander mit schöner Musik in schweren Zeiten“. Präsident Stefan Fellmann berichtete, dass sich bereits jetzt alle Mitwirkenden und Musikmachenden auf einen wunderbaren und entspannten Abend am Freitag, 6. Mai, freuen.

Das „Collegium Musicum“ der Volkshochschule Höxter-Marienmünster und der Kreisvolkshochschule Holzminden unter der Leitung von Eva Greipel-Werbeck probt aktiv und mit bester Laune für die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Davon konnten sich zuletzt der Präsident des Lions-Clubs, Stefan Fellmann, der Vize-Präsident Jörg Albers sowie die Vorsitzende des Vorstandes der Musikschule Höxter, Maria Franke, überzeugen. „Das wird ein ganz toller und besonderer Abend.“ Da sind sich die Veranstalter absolut einig.

Maria Franke freut sich sehr, dass die Kinder und Jugendlichen nach langer Corona-Pause nun endlich wieder einmal die Gelegenheit eines Auftritts in größerem Rahmen erhalten. Das letzte Konzert gab es 2019. Mit vollständig geplantem Programm musste das Konzert 2020 aus Corona- Gründen abgesagt werden.

Der kommissarische Musikschulleiter, Jonathan Misch, zum diesjährigen Programm: „In gewohnter und bester Zusammenarbeit mit Eva Greipel-Werbeck und ‚ihrem‘ Collegium Musicum werden Antonio Vivaldis ‚Vier Jahreszeiten‘ mit Jonathan David Misch als Solisten in den Abend starten.“ Das gemeinsame Orchester des König-Wilhelm-Gymnasiums und der Musikschule Höxter spielt für das Publikum auch ein Stück mit besonderen Orchesterinstrumenten wie Klavier, Gitarre, Drum Set, E-Bass, Marimbaphon und Glockenspiel neben den Streich- und Blasinstrumenten.

Die Kulturpreis- und Jugend musiziert-Preisträger Kiara und Noah Herrmann werden vierhändig am Klavier einen Ausschnitt aus Beethovens 5. Sinfonie zum Besten geben, bevor die Besonderheit eines zwölfhändigen Klavierstückes erklingt. Nach einer Pause ist wieder mit dabei das bewährte Hornensemble der Musikschule Höxter – mit neuem Programm und unter der neuen Leitung von Josef Kahle. Ein Gemeinschaftsprojekt von Lehrkräften der Musikschule Höxter und der Musikschule Holzminden wird mit dem Singer-Songwriter-Trio „ZINE“ zu hören sein. Das Instrument des Jahres 2022, das Drum Set, soll mit zwei Solo-Schülerbeiträgen voll zur Geltung kommen. Das „Ensemble vinorosso“ rundet den Abend mit begeisternder Weltmusik ab.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr in der Aula des Berufskollegs Kreis Höxter in Höxter. Eintrittskarten (12 Euro Erwachsene, sechs Euro Schüler) gibt es an den folgenden Stellen: Musikschule Höxter, Tourist-Info Höxter, König-Wilhelm-Gymnasium, Berufskolleg Kreis Höxter, Verbundvolksbank OWL, Sparkasse Höxter, Geschäft Larusch und an der Abendkasse.