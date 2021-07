Lipplinger Pfarrkirche wird renoviert

Ab dem 10. August keine Gottesdienste mehr in Herz-Jesu – Weihnachten soll alles fertig sein

Lippling

Ab Dienstag, 10. August, wird es für absehbare Zeit erstmal keine Gottesdienste mehr in der Pfarrkirche Herz-Jesu in Lippling geben. Denn ab dann wird die Innenrenovierung des Gotteshauses in Angriff genommen, nachdem von 2014 bis 2015 die Außensanierung erfolgte.