Lisa & Lena lernen Langsamkeit

Im vergangenen Jahr waren Lisa und Lena – die Zwillinge heißen mit Nachnamen Mantler und kommen aus Stuttgart – zu Besuch im Kreis Höxter, genauer in der Telegrafenstation Oeynhausen. Gemeinsam mit einem professionellen Filmteam entstanden hier im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) Aufnahmen für die Serie „TickTack – Zeitreise mit Lisa & Lena“, die seit Anfang des Jahres immer samstags im Kinderkanal von ARD und ZDF (Kika) gezeigt wird. „Ich kann mir ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen“, meint Lena am Beginn der aktuellen Episode. Am Samstag, 22. Januar, geht es in der dritten Folge der Reihe um Telekommunikation, und hier werden dann auch die Aufnahmen aus Nieheim-Oeynhausen zu sehen sein.

