Literarische Happen im Kulturimbiss

Paderborn

Kulturhungrige wurden am vergangenen Freitag am kleinen Domplatz in Paderborn mit literarischen Häppchen versorgt, die „mit Liebe“ von Sarah und Fabian Lau serviert wurden. Rund um das Thema „Liebe“ drehten sich die Texte, die Tochter und Vater an diesem Abend lasen. Unter der Moderation von Karsten Strack kam es abschließend zu einem Gespräch über Generationen.

Von Nicole von Prondzinski