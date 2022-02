Literatur zu einem tabuisierten Thema

Am kommenden Donnerstag, 10. Februar, ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Daran beteiligen sich auch die sieben Büchereien (KÖB) im Delbrücker Land. Sie stellen in ihren Räumen Literatur zum Thema Sterben/Trauer vor.

Die Präsentationstische sind auf der Homepage der KÖB einzusehen unter: www.koeb-delbrueck.de. Hintergrund: In Deutschland leben aktuell etwa 50.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Der Tag der Kinderhospizarbeit soll eine Möglichkeit geben, Kindern zu helfen, den Tod zu begreifen.

Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10. Februar 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein in Olpe ins Leben gerufen. Seitdem findet er jährlich an diesem Tag statt. Er hat ferner das Ziel, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, finanzielle Unterstützung zu finden sowie das Thema „Tod und Sterben von jungen Menschen“ zu ent­tabuisieren.

Stellvertretend für die sieben Büchereien des Delbrücker Landes (in Delbrück, Lipp­ling, Ostenland, Schöning, Steinhorst, Sudhagen sowie in Westenholz) erläutert die Leiterin der Bücherei in Lipp­ling, Karin Respondek: „Sterben und Tod gehören zum Leben dazu. Jede Bücherei hat geschaut, was sie zu diesem Thema zu bieten hat. Es sind dabei wunderbare Präsentationstische herausgekommen. Mit der Aktion möchten wir den ambulanten Kinder und Jugenddienst Paderborn-Höxter unterstützen.“ Wer noch weitere Informationen sucht: www.akad-Paderborn-Höxter.de.