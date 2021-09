Live dabei sein, wenn Resultate kommen

Kreis Höxter präsentiert Ergebnisse der Bundestagswahl öffentlich am Wahlabend in der Kreishausaula

Höxter

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können am Wahlsonntag, 26. September, ab 18 Uhr in der Aula des Kreishauses in der Moltkestraße 12 in Höxter die Präsentation der vorläufigen Ergebnisse der Bundestagswahl live mitverfolgen. Die Aula wird zugänglich sein über den Aufzug (bitte klingeln) und die Außentreppe.

