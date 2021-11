Live-Schaltung nach Glasgow

Die Weltgemeinschaft ringt bei der UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow um Vereinbarungen für mehr Klimaschutz. Dieses Zukunftsthema bewegt vor allem auch die junge Generation. Und so veranstaltete die Lübbecker Stadtschule in dieser Woche einen Schüler-Klimagipfel.

Stadtschule Lübbecke veranstaltet Schüler-Klimagipfel – viele Facetten in den Blick genommen

Im Gegensatz zu den Vorjahren, nutzen die Initiatoren erstmals eine Schule statt ein Kongresszentrum, Theater oder Kinosaal, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. In Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Stadtschule, wurde das Programm auf die Schülern ab Jahrgangsstufe 9 abgestimmt. Das Ziel des Gipfels war, naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des Klimawandels zu erklären, fundierte Zukunftsprognosen zu liefern und den jungen Leuten aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten sie selbst haben. Besonderen Wert legten die Organisatoren dabei auf Praxisnähe, Internationalität und regionale Bezüge.

Diverse Gesprächspartner wurden über das Internet zugeschaltet. Foto: Stadtschule Lübbecke

An dem Gipfel beteiligten sich etwa 20 Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus Deutschland und dem Ausland. Im Mittelpunkt standen engagierte Schüler der Stadtschule, die sich mit Moderation, Vorträgen, Reportagen oder selbst erstellten Filmbeiträgen an der Gestaltung des Schüler-Klimagipfels gestalten.

Weltweite Live-Schalten

Ein besonderer Höhepunkt für die Lübbecker war die Liveschaltung zur großen Klimakonferenz nach Glasgow. David Ryfisch gewährte von dort aus exklusive Einblicke in die COP 26. Ryfisch ist Co-Teamleiter für Internationale Klimapolitik beim Verein Germanwatch und befasst sich schwerpunktmäßig mit der öffentliche und private Klimafinanzierung.

Ein Live-Schaltung gab es außerdem in die Forschungsstation Neumayer in der Antarktis, samt Satelliten-Telefon-Interview mit Forscher Dr. Peter Jonczyk. Über Grundlagen der Klimaphysik und aktuelle Szenarien der Erderwärmung referierte in Lübbecke Prof. Dr. Peter Lemke.

Klimaforscher Prof. Peter Lemke referiert über Grundlagen der Klimaphysik und aktuelle Szenarien der Erderwärmung. Foto: Stadtschule Lübbecke

Zugeschaltet war zudem Schülerin Julia Wischnewski aus dem Ahrtal, die als Betroffene Anwohnerin im Interview über das Hochwasser im Sommer berichtete. Die Fridays-For-Future-Aktivistin hatte die Flutkatastrophe im Juli in Rheinland-Pfalz live miterlebt und musste evakuiert werden. Im Gespräch mit ihr ging es um Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die Chancen, die ein Neuaufbau mit sich bringe. Die Stadtschülerinnen Janice und Ailia referierten über die Themen „CO2-Fußabdruck und Klimagerechtigkeit“. Lampenfieber war den beiden ebenso wenig anzumerken wie Ola, Mavie und Ole, die die Moderation übernahmen und mit ihren Beiträgen und Fragen Akzente setzten.

Akteure aus der Region

Der Gipfel bot lokalen aber auch auswärtigen Akteuren ein Forum. So kamen zum Beispiel Ramona Gieseking, Geografin des Naturschutzbundes Nabu vom Moorhus in Gehlenbeck, und Pia Driftmann, Klimaschutzmanagerin des Kreises Minden-Lübbecke und das Team der Wilhelm-Kindermann-Wellpappenverarbeitung zu Wort. Darüber hinaus ging es aber auch um eine dänische Insel. Diese produzierte mehr regenerative Energie als sie selbst benötigte und galt als beispielhafte Lösung für zukünftige Lebensweisen. Darüber informierte Michael Kristensen, Leiter und Energieberater der Energie-Akademie Samsø, zusammen mit Tim Schneider, ein Student der Landschaftsentwicklung aus Osnabrück. Sie waren ebenso live zugeschaltet wie der Filmregisseur Franz Böhm, dessen neuer Kinofilm „Dear Future Children“ als Ausschnitt beim Schüler-Klimagipfel in Lübbecke gezeigt wurde. Neben dem aktuellen Kinofilm warben Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm „ Thule Tuvalu“ für eine weltweite Klimagerechtigkeit.

Talkrunden auf dem Podium beim Schüler-Klima-Gipfel. Foto: Stadtschule Lübbecke

Der Gipfel bot darüber hinaus vor Ort eine Bühne für Experimente zur Eisschmelze und der Übersäuerung der Meere. Diskutiert wurde von den Schülern auf dem Podium auch über aktuelle Trends für ein klimaschonendes Leben – zum Beispiel vegane Ernährung oder Radfahren statt Auto. Passend dazu wurden jeweils 30 klassische und 30 Veggieburger verkostet.

Lokale Unterstützung

Entscheidend Unterstützung für dem Schülergipfel kam von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lübbecke und mehreren Unternehmen aus der Region. Dazu wurden der Lübbeckes Wirtschaftsförderer Claus Buschmann und Bürgermeister Frank Haberbosch im Interview von den Schülern befragt.

Eine Antwort auf Klimawandel und Fachkräftemangel lieferte die Vorstellung eines Lübbecker „Green Jobs“ – eines besonders umweltfreundlichen Arbeitsplatzes. Firmenchef Patrick Kindermann und Produktentwickler Erwin Wilms erklärten Nachhaltigkeit in der Praxis.

Mit selbstgedrehten Schüler-Smartphone-Clips lieferten drei Schüler-Teams als krönenden Abschluss des diesjährigen Schüler-Kongresses bewegte Bilder zum Weltklimagipfel. Mit Regisseur Franz Böhm, der aus Stuttgart zugeschaltet wurde, bot der Schüler-Klimagipfel am Ende noch ein motivierendes Interview.