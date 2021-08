Livemusik macht Laune

Musiker Sebastian Hegener kam in Büren gut an. Der erfahrene Musiker fand schnell den Kontakt zum Publikum und nahm die Besucher mit auf seiner Reise durch die Musik.

Mehr als vier Stunden lang präsentierte der 33-jährige Höxteraner mit Gesang, Gitarre und Kistentrommel sowohl ältere Hits als auch aktuelle Songs unplugged. Auch eigene Songs hatte der Musiker in seinem Repertoire. Dass Markus Korte mit dieser Musikmischung in Büren genau richtig lag, belegte die gute Stimmung, in die der Musiker, der auch als DJ unterwegs ist, sein Publikum schnell versetzte.

Immer freitags im August, immer unter freiem Himmel, immer ohne Eintritt und immer gute Musik: Das sind die Markenzeichen des Bürener Open-Air-Sommers, der alljährlich im Innenhof des Rathauses stattfindet. „Wir haben inzwischen in der Musikerszene einen solchen Bekanntheitsgrad, dass wir sehr viele Anfragen von Künstler haben, die bei uns auftreten möchten“, freut sich Isabell Schulte vom Organisationsteam des Bürener Stadtmarketings. Bei der Wahl der Künstler setzt man in Büren gerne auf Nachwuchsakteure aus dem heimischen Raum. Das können sowohl einzelne Künstler als auch Gruppen sein.

Obwohl die Besucherzahl coronabedingt auf 165 begrenzt war, zeigte sich der Platz gut gefüllt. Die Besucher standen in Fünfergruppen an den 33 Stehtischen, hatten eine gute Sicht auf die Bühne, und ein gutes Versorgungsangebot an Getränken und Speisen gab es auch. Teilnehmen durften allerdings nur geimpfte, getestete oder genesene Besucher. Am kommenden Freitag gastieren Mina Schelp­nei (Singer-Songwriterin) und Manuel Hahn und Band (Popmusik) im Rathaus-Innenhof. Ticketbuchungen sind vorab möglich unter www.bueren.de.