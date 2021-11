Lkw-Anhänger gibt in scharfer Kurve um

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen

Ein Lkw-Gespann ist am Donnerstagmorgen in Bad Holzhausen auf der Bundesstraße 65 umgekippt. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 8 Uhr im Ortskern in einer scharfen Kurve, die von Preußisch Oldendorf und Offelten in Richtung Blasheim und Lübbecke führt. als der Lkw-Fahrer wegen einer mutmaßlich nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Gespann verlor.