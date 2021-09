Lkw blockiert A2-Ausfahrt

Ein Lastwagen blockiert aktuell die A2-Ausfahrt Ostwestfalen-Lippe. Die Zugmaschine drehte sich in der Ausfahrt und stoppte in der Böschung. Ursache des Unfalls war möglicherweise ein Bremsdefekt.

Der Lastwagen drehte sich und landete in der Böschung.

Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Lage war gegen 10.33 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs und wollte an der Ausfahrt auf die Ostwestfalen-Straße abbiegen. Gegenüber der Autobahnpolizei gab der Mann an, die Bremse durchgetreten zu haben, doch habe sie keine Wirkung gezeigt. Nachdem sich die Zugmaschine gedreht hatte, blockierte der leere Auflieger die Ausfahrt. Die Feuerwehr aus Bad Salzuflen eilte zur Unfallstelle und half dem 57-Jährigen, über die Beifahrerseite auszusteigen.

Die Autobahnpolizei sperrte die Ausfahrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. In der Mittagszeit wird ein Bergungsdienst aus Bad Oeynhausen erwartet, der den Lastzug abschleppen soll.

Nicht nur der Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen. Wegen einer Tagesbaustelle staute sich der Verkehr zwischen Bielefeld-Ost und Herford auf einer Länge von vier Kilometern.