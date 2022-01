Lkw-Fahrer bewaffnet und unter Drogen

Einen mit einer Schusswaffe bewaffneten und unter Drogen stehenden Lkw-Fahrer hat die Polizei am Montag auf der A2 aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 7.30 Uhr hatten Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford in Richtung Hannover zwischen Vlotho-West und Kreuz Bad Oeynhausen einen Sattelzug bemerkt, der in Schlangenlinien zwischen rechtem Fahrstreifen und Seitenstreifen pendelte. Bei einer Kontrolle in Porta Westfalica stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 51-jährigen Herforder fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht.

Auf Nachfrage erklärte der Fahrer, zuletzt vor einem halben Jahr Drogen konsumiert zu haben. In der Silvesternacht sei er aber so betrunken gewesen, dass er sich nicht mehr erinnern könne, ob er nicht auch Drogen genommen habe. Darüber hinaus stellten die Beamten bei ihm eine Schreckschusswaffe sicher. Er wäre aufgrund seines kleinen Waffenscheins zum Führen der Waffe berechtigt, allerdings nicht unter Drogeneinfluss. Bei Pillen, die er dabei hatte und als „Vitaminpillen“ bezeichnete, muss noch ermittelt werden, ob es sich um Drogen handelt.