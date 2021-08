LKW verunglückt nach Reifenplatzer

Ein polnischer Sattelzug ist nach einem Reifenplatzer auf der Autobahn 44 in Richtung Dortmund verunglückt und hat für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Auswirkungen des Unfalls am späten Sonntagabend sind weiterhin zu spüren.

„Die Anschlussstelle Warburg ist bis auf Weiteres gesperrt. Und auch der rechte Fahrstreifen in einem Baustellenbereich kann nach dem Unfall zunächst nicht genutzt werden“, erklärte Ulrike Schaake, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen auf Anfrage.

Der 31-jährige LKW-Fahrer war am Sonntag gegen 23.40 Uhr auf der A 44 in Richtung Dortmund unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen Warburg und Diemelstadt verlor er aufgrund eines Reifenplatzers an der Zugmaschine die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der LKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Betonseitenleitwand der Baustelle und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Polizei schätzt Sachschaden auf 72.000 Euro

„Der Fahrer und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sattelzug wurde erheblich beschädigt“, so Schaake. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 62.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Baustellen-Leitwand sei ebenfalls hoch, etwa 10.000 Euro.

27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Warburg waren bis 3.30 Uhr unter Leitung von Markus Müller im Einsatz.

„Die Diesel-Tanks des mit Joghurt beladenen LKW waren defekt. Etwa 100 Liter Diesel konnten wir noch vor dem Auslaufen abpumpen. Wie viel Kraftstoff auf die Fahrbahn und den Acker ausgelaufen sind, kann ich nicht sagen“, so Markus Müller.

Die Untere Wasserbehörde des Kreises Höxter sei vor Ort gewesen. „Ich gehe davon aus, dass der Ackerboden abgetragen werden muss“, meint Müller. Die Fahrbahn konnten die Feuerwehrleute des Löschzuges Warburg, der Löschgruppe Welda und des ABC-Zuges Süd mit Ölbindemitteln reinigen.

„Der stark beschädigte LKW wird im Laufe des Montags von einem Bergungsunternehmen aus Kassel abtransportiert“, erklärte Markus Müller.

Verkehrsteilnehmer müssen bis auf Weiteres mit Behinderungen auf der A 44 rechnen. Polizeisprecherin Ulrike Schaake: „Aufgrund der beschädigten Beton-Abtrennung bleibt der rechte Fahrstreifen in der Baustelle vorerst gesperrt.“