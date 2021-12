Lob für Veränderungen im Ortsbild

13 Studierende um Professorin Susanne Leder hätten im Sommersemester 2021 das touristische Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2006 auf den Prüfstand gestellt und fortgeschrieben.

2006 hätte der Schwerpunkt auf der Erfassung des touristischen Potenzials gelegen. Seinerzeit seien dem Verkehrsverein durch die Uni Paderborn und Susanne Leder ausbaufähige touristische Grundlagen bescheinigt worden. In den Folgejahren wurde laut Gemeinde Hövelhof viel Geld in den Ausbau des Tourismus investiert und sich damit über die Kreisgrenzen hinaus etabliert. Um den eingeschlagenen Weg zu überprüfen, wandten sich der Verkehrsverein und die Tourismusverantwortlichen erneut an Susanne Leder, die inzwischen an der Fachhochschule Südwestfalen lehrt.

Besonderheiten der Sennelandschaft

Positiv notiere die aktuelle Studie, dass das vorhandene Potenzial durch die Besonderheiten der Sennelandschaft und der Verkehrsanbindungen weiterentwickelt wurde. „Die Verantwortlichen haben in den vergangenen Jahren viele Handlungsempfehlungen aufgegriffen und so die touristische Entwicklung stetig weiterentwickelt. Hövelhof ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich Investitionen in die touristische In­frastruktur und Angebote langfristig auszahlen“, fasst Susanne Leder das Ergebnis der Studie zusammen.

Zu den Pluspunkten gehöre eine Erweiterung des Beherbergungsangebotes im Bereich der Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie bei Ferienwohnungen und Apartments. Gleichzeitig seien in der Zwischenzeit viele Betriebe mit Qualitätszertifikaten wie „Wanderbares Deutschland“ und „Bett + Bike“ ausgezeichnet worden, was Alleinstellungsmerkmale geschaffen habe. Auch das erweiterte gastronomische Angebot werde positiv angemerkt.

Großes Lob würden die Tourismus Studierende den Veränderungen im Ortsbild zollen. „Das einheitliche Design, das Farbkonzept ‚Sennegelb‘ und das homogene Straßenpflaster bewirken ein harmonisches Gesamtbild. Zusätzliche Toiletten, mehr Sitzbänke und Abfallbehälter zahlen sich ebenso aus. Auch der Ausbau der Barrierefreiheit in weiten Teilen der Gemeinde ist positiv in der touristischen Wahrnehmung“, vermerken Bettina Brink und Hannah Hilwerling.

Die Studierenden würden zudem empfehlen, die guten Ansätze im Bereich Außenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit auszubauen. Gute Noten gebe es für das eigentliche Erscheinungsbild bei Broschüren (Corporate Design), das Maskottchen Hövel-Schnucki mit seinem Wiedererkennungswert und der markanten Gemeinde-Silhouette. Ausgebaut werden sollten die Digitalisierung und der Bereich Social-Media-Marketing mit dem Ziel, eine feste Community zu entwickeln. Auch der Zusammenarbeit mit Reisebloggern und Influencern werden Chancen eingeräumt.

Gästebereich verjüngen

Bislang liege der Fokus des touristischen Engagements auf den so genannten Best Agern, die Gruppe der älteren Fahrradfahrer und der Wanderer. Als zielführend sehe die Studie eine Erweiterung der Zielgruppen um die „moderne, junge Mitte“, das so genannte Adaptiv-Pragmatische Milieu der Sinus-Milieustudie vor, um den Gästebereich zu verjüngen und um die Trends des E-Bike-Fahrens und des naturnahen Tourismus einzubinden. Eine Lanze breche die Studie für das geplante interkommunale Projekt „Senne für alle Sinne“, da es die aktuellen Entwicklungen wie Entschleunigung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung aufgreife und kombiniere. Das Angebot an örtlichen und überörtlichen Radwegen sei gut ausgebaut und beschildert. Die Schaffung zusätzlicher Wege sei nicht nötig und auch nicht vorgesehen.

Für Hubert Böddeker, Vorsitzender des Hövelhofer Verkehrsvereins, sei die Studie ein Beweis, dass sich die Sennegemeinde seit 2006 auf dem richtigen Weg befinde. Konsequent seien Schwachstellen beseitigt und die richtigen Stellschrauben gedreht worden. „Diese Studie ist eine hervorragende Grundlage und ein wichtiger Strategieplan für unsere Tourismusarbeit in den nächsten Jahren mit konkreten Handlungsempfehlungen“, so Thomas Westhof, Vorstandsmitglied im Verkehrsverein und gemeindlicher Tourismus-Leiter. „Um in der Zukunft weiterhin erfolgreich Fördertöpfe anzapfen zu können, ist die vorgelegte Studie ein wichtiges und unerlässliches Werkzeug“, ergänzt Helena Kottowski von der Tourist-Info Hövelhof.

Coronabedingt musste eine öffentliche Präsentation im Rahmen der Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Hövelhof ausfallen, diese soll nun im ersten Quartal 2022 nachgeholt werden, so die Verantwortlichen des Verkehrsvereins.