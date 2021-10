Lob sogar aus der Schweiz

Höxter

Die Resonanz war riesig. Wir alle im Kloster sind überwältigt.“ Bischof Anba Damian ist am Freitagmorgen mit dem Lesen von E-Mails und der Bearbeitung von Nachrichten beschäftigt gewesen. Am Donnerstag hatte das koptische Kloster in Brenkhausen in der Kabel-Eins-Sendung „Ab ins Kloster“ im Mittelpunkt gestanden.

Von Jürgen Drüke